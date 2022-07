Na 'een van gekste groepsfases ooit' wil Oranje nu gaan verrassen op EK

Opstaan, vallen en weer opstaan. Sterren die na een wissel afdruipen. Jonkies vol bravoure, die zorgen voor een energieboost. Onverwachte tegenvallers, onverwachte meevallers. Karakter en strijdlust. In alles was de uiteindelijk ruime 4-1 zege op de Zwitsers exemplarisch voor de bijzondere groepsfase van de Oranjevrouwen dit EK voetbal in Engeland. De titelverdediger swingt nog niet, maar is dat iemand kwalijk te nemen op een dansvloer vol gebroken glazen? "Je wil niet dat deze wedstrijd typerend is voor de groepsfase", moest routinier Danielle van de Donk dan ook erkennen. "Maar het lijkt er wel op. Ik denk dat we op doorzettingsvermogen hebben gewonnen. Onze invallers gingen als een tierelier en dat maakt mij trots."

Daarmee doelt de middenvelder op de scorende Romee Leuchter (tweemaal) en Victoria Pelova, maar ook op buitenspeler Esmee Brugts, die in een kwartier tijd zo ongeveer meer liet zien dan Lieke Martens tijdens de hele groepsfase. Tegen de Zwitsers leek het soms zo onsamenhangend als het rood-blauwe motief op het witte uitshirt. Soms was er een glimp van klasse te zien en ging er weer een "Oooh!" door het goedgevulde 167 jaar oude Bramall Lane stadion in Sheffield. What if? Negentig minuten lang stond bondscoach Mark Parsons voor zijn bank. Veelal met zijn handen over elkaar, stoïcijnse blik. Zou er, toen de Zwitsers in de tweede helft de paal raakten, ooit door zijn hoofd hebben gespookt wat er met hem zou gebeuren bij uitschakeling? Het maakt helemaal niets uit. Want eerlijk is eerlijk: het waren zijn wissels die Oranje de zege brachten. En hij heeft zijn team, na een bizarre groepsfase vol tegenslagen, toch naar de knock-outfase geleid. Bekijk de reactie van Mark Parsons na het behalen van de kwartfinales.

"Dit is wel een van de gekste groepsfases die ik heb meegemaakt", zei Van de Donk, al meer dan tien jaar international. "Er is eigenlijk zo ontzettend veel gebeurd. Alleen al in de eerste tien minuten van die eerste wedstrijd." Het was niet saai Even opsommen: het wegvallen van aanvoerder Sari van Veenendaal - die tegen Zwitserland opnieuw uitstekend vervanger werd door uitblinker Daphne van Domselaar - onder de lat tegen Zweden. Kort daarna de uitvalbeurt van Aniek Nouwen. En dan de coronabesmettingen van Jackie Groenen, in het eerste duel de beste speelster op het veld, en Vivianne Miedema, topscorer aller tijden en na de exit van Van Veenendaal de aanvoerder van Oranje. Iets met de Wet van Murphy: alles wat fout kon gaan, leek fout te gaan. Er waren die opvallende uitspraken van Jill Roord in de Volkskrant, waarin ze zei dat de besprekingen van Parsons lang duren en de helft al af is gehaakt als hij de diepte ingaat. Volgens Roord was ze hartstikke sarcastisch "dus dat moet je allemaal niet zo serieus nemen".

Wie wint, maakt vrienden. En wie doorgaat, vergeet alle problemen. Sommigen worden vanzelf opgelost voor Oranje. Zo was Jackie Groenen er na haar besmetting tegen de Zwitsers weer bij en haalde ze haar niveau. Haar stem is nog altijd wat zachter dan normaal, maar verder voelde ze zich goed. "Ik heb er op het veld weinig last van gehad, het ging prima", zei ze na het behalen van de kwartfinales. Het leek haar veel te doen. "Het was een heel lastige week voor me. Ik heb een flinke knauw van die besmetting en de isolatie gekregen. Je weet nooit hoe zoiets dan gaat, hoe het verder loopt. Ik heb op hete kolen gezeten. Misschien voel ik daarom nu extra ontlading."

Pas zaterdag speelt Oranje weer. Dan is Frankrijk, de groepswinnaar van poule D, tegenstander in Rotherham. Goede hoop dat Miedema dan weer terug is van haar coronabesmetting. Ze zal nodig zijn tegen de indrukwekkende Françaises. Frankrijk in supervorm "Ze zijn in een supervorm, daar kan ik niet over liegen", stelt Van de Donk. "Maar ik zie ook kansen. Toernooiwedstrijden zijn altijd anders. Er zitten veel zenuwen bij, je moet veel geluk hebben. Teams met het meeste geluk en de juiste tactische zetten winnen vaak." Bij Oranje kan het portie geluk in ieder geval nog niet op zijn, dus dat belooft nog wat voor het verdere verloop van dit EK. "Wie weet kunnen wij wel verrassen", aldus Van de Donk.