Zoveel ontslagen vallen er (nu al) bij evenementenlocaties

Bekijk in het kader hieronder hoeveel werknemers er per locatie in Nederland sowieso moeten verdwijnen. In de rest van het artikel zoomen we in op het congrescentrum MECC in Maastricht, daar hoorden vijftien van de 75 werknemers dat er voor hen geen plaats meer is:

In weinig sectoren laat de coronacrisis zulke duidelijke sporen na als in de evenementenbranche. Concerten, beurzen, tentoonstellingen: sinds corona is bijna niets meer mogelijk. Organisatoren, toeleveranciers en locaties melden een gemiddelde omzetdaling van 81 procent. En dat heeft gevolgen voor het personeel.

- Ahoy Rotterdam : ruim 100 van de 270 medewerkers ontslagen (aantal fte onbekend) - Beurs van Berlage Amsterdam : 18 van de 100 fte - De Doelen Rotterdam : denkt na over reorganisatie - Jaarbeurs Utrecht : reorganisatie aangekondigd (eind september) - Libéma (o.m. Brabanthallen, Expo Haarlemmermeer, IJsselhallen, Zeelandhallen): geen ontslagen n.a.v. corona, onbekend aantal tijdelijke contracten is niet verlengd - MartiniPlaza Groningen : geen ontslagen - MECC Maastricht : 10 van de 50 fte - NBC Nieuwegein : 70 van de 180 fte - Postillion Hotels (Amsterdam, Bunnik, Rotterdam): 80 fte verdwijnen (110 van de 320 medewerkers) - RAI Amsterdam : 110 van de 430 fte - World Forum Den Haag : 18 van de 59 fte - WTC Expo Leeuwarden : geen ontslagen

Het MECC is een begrip in Maastricht. Een stuk kleiner dan bijvoorbeeld de RAI in Amsterdam, maar met grote namen als kunstbeurs TEFAF, oldtimerbeurs Interclassics en Jumping indoor Maastricht toch een belangrijke speler in congresland. Maar nu moet MECC het doen met kleine vergaderingen.

Met het wegvallen van alle grote evenementen valt voor Angèle Bogaert (64) het doek. Ze werkt sinds 1977 als receptionist voor het MECC en zijn voorloper. In maart kwam ze thuis te zitten: er was niets meer te doen. In juli hoorde ze dat ze ontslag krijgt, twee jaar voor haar pensioen:

De parkeerplaats is leeg, maar in het MECC-gebouw wordt hard gewerkt. Begin volgend jaar moet een grote verbouwing klaar zijn. Straks kunnen er niet 3000 maar 5000 bezoekers in het congrescentrum. Een investering van vijftig miljoen euro. Directeur Rob van de Wiel: "De verbouwing loopt al twee jaar. We moeten er klaar voor zijn als we corona onder controle hebben."

Ook voor horecamanager Patrick Ummels (40) is geen werk meer. In juli kreeg hij te horen dat hij wordt ontslagen. "Het is een hele moeilijke situatie. Aan de ene kant: je snapt het. Maar mijn vaste huis, waar ik al bijna twintig jaar rondloop, verdwijnt."

Hij is een horecaman in hart en nieren, maar denkt nu na over een overstap naar de zorg of het onderwijs. "De horeca wordt heel hard geraakt. Daar zie ik weinig toekomst in momenteel. Ik heb veel werkervaring en een netwerk, maar ik zal me moeten omscholen."

Directeur van de Wiel noemt de impact van het ontslag voor zijn werknemers enorm. "De ontslagen waren nodig om het MECC overeind te houden. Het is heel lastig om van mensen afscheid te nemen. Maar het moest. We konden niet sturen op omzet, op business. Dan moet je naar de kostenkant kijken." De steunmaatregelen vanuit de overheid waren niet voldoende om alle werknemers in dienst te kunnen houden.

Het oude normaal

De toekomst van het MECC is ongewis. In oktober opent een tijdelijk coronaproof theater voor 1250 bezoekers de deuren in een van de hallen van het congrescentrum. Maar dat is geen oplossing voor de problemen. "Voor de lange termijn hebben we het nodig om terug te keren naar het oude normaal. We geloven in de kracht van live-evenementen. Tot die tijd is het overleven."

Van de Wiel sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer mensen uit moeten. Mocht de situatie verergeren, dan zal het MECC een beroep doen op de gemeente Maastricht (honderd procent aandeelhouder) voor noodleningen.