Zelensky ontslaat hoofdaanklager en baas Oekraïense veiligheidsdienst

De Oekraïense president Zelensky heeft twee van zijn belangrijkste ambtenaren uit hun functie gezet. Het hoofd van veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie zijn allebei ontslagen.

Volgens Zelensky werken tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in bezet Oekraïens gebied. Er lopen honderden zaken wegens hoogverraad, zegt Zelensky. Een van de processen is tegen de belangrijkste man van de SBU die over de Krim gaat.

De ontslagen zijn opvallend, ook omdat zowel SBU-baas Ivan Bakanov en hoofdaanklager Iryna Venediktova vertrouweling van Zelensky is. Bakanov is een jeugdvriend van Zelensky en leidde zijn campagne om tot president verkozen te worden. Venediktova was tijdens Zelensky's campagne zijn adviseur op het gebied van buitenlandbeleid.

Val van Cherson

Zelensky maakte zijn besluit bekend via een decreet en een videotoespraak: "Zo'n hoeveelheid misdaden tegen de fundering van onze nationale veiligheid en de verbanden die ontdekt zijn tussen werknemers van onze veiligheidsdiensten en Russische troepen roepen ernstige vragen op over het betreffende leiderschap."

Al bij zijn aanstelling werd er getwijfeld aan de capaciteiten van Bakanov om de SBU te leiden. Net als Zelensky is hij afkomstig uit de entertainmentwereld. In juni meldde Politico al dat er manieren werden gezocht om van Bakanov af te komen.

Hem zou met name verweten worden dat er in de eerste uren van de Russische invasie niet adequaat is opgetreden door de SBU en dat de dienst fouten maakte waardoor de belangrijke stad Cherson kon worden ingenomen, zonder veel Oekraïense tegenstand. SBU-troepen slaagden er niet in een brug op te blazen waardoor de Russen zo de stad in konden trekken.

Oorlogsmisdaden

Venediktova maakte de laatste maanden naam als belangrijkste onderzoeker van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Afgelopen week nam ze in Den Haag deel aan een conferentie over internationaal onderzoek naar oorlogsmisdaden door Russische troepen.

Tegelijk met haar ontslag is er een onderzoek geopend door de Oekraïense anticorruptiedienst. Mogelijk heeft Venediktova verzuimd om bezittingen aan te geven op een inkomensverklaring.