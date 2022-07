Oranjehockeysters na bewogen periode voor derde keer op rij wereldkampioen

Oranje heeft in de negentiende editie van het WK hockey voor vrouwen voor de twaalfde keer de wereldtitel opgeëist. In het Spaanse Terrassa liet de ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders in de finale Argentinië kansloos: 3-1.

De 3-0 in het derde kwart van de snelle Felice Albers was van grote klasse: een ragfijn driehoekje, een splijtende pass en een geweldige loopactie; alles klopte.

Nederland kwam in het tweede kwart steeds meer in de wedstrijd. Frédérique Matla maakte nog voor rust na een schitterende pass van Laurien Leurink de 2-0. Oog in oog met Belén Succi schoot ze hard en hoog raak.

Dat deed de eerste strafcorner, vroeg in het tweede kwart, wel. Jansens sleeppush werd door Belén Succi in eerste instantie met de stick gestopt, maar Verschoor tikte de losse bal attent binnen en zette 1-0 op het scorebord.

Oranje bleef gefocust, Argentinië was het helemaal kwijt en had nauwelijks nog iets in te brengen. Het werd nog wel een paar keer dreigend, maar veel had het niet om het lijf.

Agustina Gorzelany maakte met een strafcorner in de bovenhoek in het slotkwart de 3-1, maar ook daar raakte niemand nog van in de war. Het zelfbewuste Oranje speelde als een team, gaf niets meer weg en maakte de tijd probleemloos vol.