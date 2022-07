Bijna 400 agenten bij aanslag Uvalde grepen te laat in door 'systematisch falen'

Bij de aanslag op een basisschool in het Amerikaanse stadje Uvalde twee maanden geleden, grepen de 376 gealarmeerde agenten te laat in vanwege systematische fouten en slechte besluitvorming, zo concludeert een parlementaire commissie van Texas in een 77 pagina's tellend rapport.

In het rapport wordt uitgebreid verslag gedaan van de gebeurtenissen op 24 mei, toen de 18-jarige Salvador Ramos negentien jonge kinderen en twee docenten doodschoot. Dat de agenten te lang hebben gewacht met ingrijpen, gaf de politie in Texas enkele dagen na het bloedbad al toe. Maar dat er bijna 400 politiemensen bij de school stonden, was tot dusver niet bekend.

De onderzoekscommissie spreekt in het rapport van een chaotisch politieoptreden, waarbij de aanslagpleger ruim een uur zijn gang kon gaan voor agenten ingrepen en hem doodden. Onder de agenten ontbrak leiderschap, ze communiceerden slecht en er was onvoldoende urgentie om de schutter te stoppen, zo staat in het rapport.

'Leiderschap ontbrak'

De commissie rekent het falende politieoptreden niet alleen de lokale politiecommandant aan, zoals in eerdere rapporten over de schietpartij voornamelijk het geval was, maar ook de zwaarbewapende staats- en federale eenheden die in groten getale op de schietpartij waren afgekomen.

De agenten van andere eenheden dan de lokale, die veelal beter getraind waren, hadden de leiding moeten nemen toen er niet meteen werd ingegrepen, concluderen de onderzoekers. In het rapport wordt daarom gesproken van "veel gemiste kansen op die tragische dag".

"De agenten faalden omdat ze het redden van de levens van onschuldige slachtoffers niet boven hun eigen veiligheid hebben geplaatst", aldus het rapport.

Beveiligingsbeelden

Afgelopen week deelde een lokale krant in Texas beelden van het politieoptreden tijdens de schietpartij. Het zijn opnames van beveiligingscamera's in de school. Daarop is te zien hoe zwaarbewapende agenten in de gang voor het klaslokaal wachten met ingrijpen, zelfs als de schutter weer begint te schieten.

Een topman van het Texaanse ministerie van Veiligheid zei dat de beelden het "gruwelijke bewijs" leverden dat "de reactie van de veiligheidsdiensten op de aanval een faliekante mislukking was".

Bekijk hier zelf de beelden. Ze kunnen als schokkend ervaren worden.