Klaver loopt op WK 400 meter-record Bol uit de boeken, ook succes Bonevacia

Lieke Klaver is bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene op knappe wijze doorgedrongen tot de halve finales van de 400 meter. Met een tijd van 50,24 dook ze onder het Nederlands record.

Dat record stond sinds vorig jaar met 50,37 op naam van Femke Bol. De nieuwe toptijd betekent een enorme verbetering van het persoonlijk record van Klaver. In juni van dit jaar had ze dat op 50,80 gezet.

Eveline Saalberg redde het niet. Met een tijd van 52,59 eindigde ze als laatste in haar serie.

Ook Bonevacia door

Liemarvin Bonevacia plaatste zich voor de halve finales van de 400 meter bij de mannen. De 33-jarige Nederlander moest in zijn serie bij de beste drie eindigen en dat lukte.

Achter de Brit Hudson-Smith werd hij met een tijd van 45,82 tweede. In totaal liep Bonevacia de zestiende tijd. Met 44,87 was de Botswaan Bayapo Ndori het snelst in de series.