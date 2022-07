Bondscoach Parsons: 'Invallers gaven ons energie, maar over 90 minuten moet het beter'

Victoria Pelova (23), Romée Leuchter (21) en Esmee Brugts (18) lieten Nederland in de slotfase tegen Zwitserland (4-1) swingen . En dat was eigenlijk pas voor het eerst dit toernooi. "De invallers hadden een 'fun day', ze hebben het geweldig gedaan", zag bondscoach Mark Parsons. "Ze gaven ons een element van verrassing."

Tekenend voor het matige spel van de gevestigde orde voorin, was de dubbele wissel in de 74ste minuut. Leuchter en Brugts bezorgden Oranje in een fase waarin het wankelde nieuwe energie, terwijl Martens en Beerensteyn met een sip gezicht de dug-out opzochten.

Het flitsende optreden van de jonge invallers stond in groot contrast met het spel van de drie ervaren basisspelers voorin. Lineth Beerensteyn miste als centrumspits een grote kans. Ze werkte hard, maar kon het gemis van Vivianne Miedema (corona) niet opvangen. Lieke Martens speelde voor de derde keer dit EK ronduit teleurstellend en ook Jill Roord had tegen Zwitserland geen goede dag.

"Zij zorgen ervoor dat de jonge meiden hun ding kunnen doen. Als keeper voel ik me ook fijn, omdat de speelsters om me heen me vertrouwen geven", zei de vervanger van de geblesseerd geraakte Sari van Veenendaal.

Zo kort na de moeizame maar uiteindelijk nog ruime zege op Zwitserland wilde Parsons nog niet te veel vooruitlopen op de wedstrijd tegen Frankrijk. "Die laatste minuten geven ons geloof en energie. Als we terugkijken naar de hele negentig minuten, dan is duidelijk dat we beter moeten", wilde de Engelse trainer wel kwijt.

Met de kwartfinale tegen het sterke Frankrijk op komst, rijst de vraag of Parsons vertrouwen houdt in Martens en Roord of enkele van de jonge invallers beloont met een basisplaats. Als Miedema voor zaterdag hersteld is van haar coronabesmetting, ligt het in de lijn der verwachting dat Beerensteyn sowieso weer plaats moet maken.

Parsons zei zich geen zorgen te maken over het moeizame spel van Oranje. "Dat is niet het juiste woord. We hebben laten zien over voldoende kwaliteit te beschikken om kansen te creëren tegen Zwitserland, maar het gaat om de details. In de rest van het toernooi zal het beter moeten, dat weten we zelf ook."

Frankrijk won in februari van Oranje

Zaterdag in Rotherham wacht Frankrijk in de kwarfinale. De bondscoach riep een recente oefenwedstrijd tegen de Fransen in herinnering. In februari verloor Oranje met 3-1 op een vriendschappelijk toernooi. "Na die wedstrijd waren we gefrustreerd, want we hadden het gevoel dat er veel mogelijkheden lagen. We kregen aardig wat ruimte, maar deden daar niet genoeg mee."

"We denken echt dat we het nu beter kunnen doen dan in februari", zei Parsons. "Frankrijk is natuurlijk een geweldige ploeg. Maar dat zijn wij ook."