Wit-Rusland: oppositieleider opgepakt bij poging grens over te steken

De Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova zit vast nadat ze zou hebben geprobeerd om de grens met Oekraïne over te steken, zegt de Wit-Russische grenspolitie. Eerder meldde de douane nog dat Kolesnikova het land had verlaten en Oekraïne had bereikt. De Oekraïense autoriteiten ontkennen dat.

Volgens Oekraïne is Kolesnikova wel bij de grens aangekomen, maar is ze die vanmorgen niet overgestoken. Kolesnikova was vanochtend vroeg in het gezelschap van twee andere leden van de Coördinatieraad, de raad waarin de oppositie tegen president Loekasjenko is verenigd. Anton Rodnenkov en Ivan Kravtsov zouden wel in Oekraïne zijn.

Oekraïne stelt dat de twee mannen gedwongen Wit-Rusland moesten verlaten. Kolesnikova zou volgens het Russische persbureau Interfax haar paspoort hebben verscheurd, waardoor ze door de Wit-Russische grenspolitie wordt vastgehouden.