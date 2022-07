Russische die op tv tegen oorlog protesteerde weer opgepakt na nieuw protest

De vrouw die in beeld verschijnt werkte bij de veel bekeken Russische staatszender Russia 1. Op het bord dat ze vasthoudt staat onder meer 'stopt de oorlog' en 'jullie worden hier voorgelogen'. De regie schakelt snel over naar de volgende reportage. - NOS

Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou:

Het is onduidelijk waar Ovsjannikova naartoe is gebracht of wat haar precies te wachten staat. Voor haar protestactie tijdens de live-uitzending werd ze veroordeeld voor het "in diskrediet brengen van de Russische strijdkrachten".

Verwacht wordt dat de Russische autoriteiten de protestactie van vrijdag opnieuw veroordelen op basis van deze wet. Als dat gebeurt, dan staat haar hoogstwaarschijnlijk een gevangenisstraf te wachten en kan haar tot 15 jaar celstraf worden opgelegd.