Baaldag Jumbo-Visma in Tour, maar geletruidrager Vingegaard is 'oké' na val

Bij de Jumbo-Visma-ploeg gaat het na afloop van de vijftiende etappe in de Tour de France niet over de tweede plaats van Wout van Aert. Het woord 'baaldag' valt meerdere keren bij de Nederlandse wielerformatie, vanwege het wegvallen van Primoz Roglic en Steven Kruijswijk en valpartijen van Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot.

De dag begon al met de mededeling dat Roglic, een van de twee klassementstroeven van Jumbo-Visma, niet meer van start zou gaan. Bij een val in de vijfde etappe was zijn schouder uit de kom geraakt en ploegleider Arthur van Dongen verklaarde dat hij nu toch te veel last had van de kwetsuur.

Van Aert ziet Kruijswijk vallen

Het wegvallen van Roglic bleek slechts het begin van een dag vol tegenslagen voor de ploeg. Met nog ruim zestig kilometer te gaan, ging Kruijswijk onderuit. Van Aert zag het voor zijn ogen gebeuren.

"We werden net geïnformeerd over een wegversperring. Ik weet niet of dat de reden was, maar in het peloton was het een beetje chaos. Ze remden voor ons. Steven kon niet op tijd remmen en viel heel hard."

De Belg bleef even bij zijn ploeggenoot en zag al snel dat het er niet goed uitzag. Ploegleider Frans Maassen vertelt over de schade bij Kruijswijk: "Hij had een schouder uit de kom en waarschijnlijk kregen ze die er niet zelf weer in." Per brancard werd Kruijswijk de ambulance ingereden.