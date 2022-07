Jaspers wint driebanden bij World Games: 'Misschien wel allerhoogste wat er is'

Dick Jaspers is voor de tweede keer in zijn indukwekkende biljartloopbaan winnaar geworden van het driebanden bij de World Games. De 56-jarige Willebrorder, die het toernooi in 2009 in Taiwan ook al won, klopte in de finale in het Amerikaanse Birmingham de verrassende finalist José Juan García met 40-18.

Veteraan Jaspers ziet de World Games als een belangrijk toernooi. "Dit ervaren we als Olympische Spelen. Eigenlijk is het misschien wel het allerhoogste wat er is", zegt de man die naast twee keer goud, ook al twee keer zilver won bij het evenement.