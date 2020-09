Titelverdedigster en mondiale nummer één Barty ook niet op Roland Garros

Ashleigh Barty (24) zal vanwege de coronacrisis haar titel op Roland Garros niet verdedigen. De Australische nummer één van de wereld is al sinds eind februari niet meer op de baan verschenen voor een officiële tenniswedstrijd.

"Een lastig besluit, maar helaas zal ik dit jaar niet in actie komen in Europa", zegt Barty op Instagram. "Er zijn twee redenen voor mijn beslissing."

"Ten eerste bestaan er nog steeds gezondheidsrisico's bij covid-19. Daarnaast was mijn voorbereiding niet ideaal zonder de aanwezigheid van mijn coach, die niet met mij kan trainen vanwege de sluiting van de staatsgrenzen in Australië."

Eerste plaats

Om dezelfde redenen heeft ze ook verstek laten gaan voor de US Open. Door het afzeggen voor de grandslamtoernooien in New York en Parijs zou Barty normaliter een karrenvracht aan rankingpunten in rook zien opgaan, maar de wereldranglijst is vanwege de coronapandemie tijdelijk bevroren waardoor Barty haar eerste plaats daarop nog wel vasthoudt.

"Roland Garros vorig jaar was het meest bijzondere toernooi in mijn carrière, dus het was geen besluit dat ik lichtzinnig heb genomen", benadrukt ze. Het toernooi begint op 27 september.