Oranje kwartfinalist bij EK na moeizame zege op Zwitserland; nu wacht Frankrijk

Na opnieuw een moeizaam optreden op het EK hebben de Oranjevrouwen de kwartfinales gehaald in Engeland. Het derde groepsduel tegen Zwitserland eindigde door drie goals in de slotfase in een 4-1 zege, waardoor Nederland als nummer twee van groep C door is naar de knock-outfase. Nederland speelt in de kwartfinale tegen het sterke Frankrijk, dat als winnaar van groep D naar de laatste acht gaat. Die wedstrijd wordt zaterdag in Rotherham gespeeld. Oranje kwam tegen Zwitserland kort na rust op voorsprong met dank aan Ana-Maria Crnogorcevic, die in eigen doel scoorde. Maar al snel viel de 1-1 van Geraldine Reuteler. Daarna raakte Zwitserland nog de paal, waarna Oranje door drie late treffers van invallers Romee Leuchter (tweemaal) en Victoria Pelova nog uitliep naar 4-1. Zweden groepswinnaar na 5-0 winst op Portugal In het andere groepsduel rekende Zweden overtuigend af met Portugal: 5-0. Filippa Angeldal scoorde voor rust tweemaal en Carole Costa schoot in eigen doel. In de tweede helft deden ook Kosovare Asllani en Stina Blackstenius een duit in het zakje. Daardoor eindigde Zweden bovenaan in groep C.

Eindstand groep C - NOS

Waarschijnlijk kan Oranje tegen Frankrijk weer beschikken over Vivianne Miedema. De spits ontbrak tegen Zwitserland nog wegens haar coronabesmetting. Jackie Groenen had wel negatief getest en keerde terug in de basis, net als de van een blessure herstelde Aniek Nouwen. In de openingsfase was Zwitserland de betere ploeg. Oranje-doelvrouw Daphne van Domselaar moest een gevaarlijk afstandsschot van Sandy Mäendly over de lat tikken. VAR grijpt in Nederland nam na een minuut of twintig het initiatief over. Lineth Beerensteyn produceerde in kansrijke positie slechts een rollertje. Even later leek de spits van Oranje een penalty te versieren. De Roemeense arbiter Iuliana Demetrescu werd echter gecorrigeerd door de videoscheidsrechter (VAR). Uit de beelden bleek dat de Zwitserse keeper Gaelle Thalmann de bal speelde voordat Beerensteyn onderuit ging.

Voor deze vermeende overtreding op Beerensteyn kreeg Nederland een strafschop, maar de VAR greep terecht in. - ANP

Ook na een drinkpauze (het was met 28 graden behoorlijk warm in Sheffield) bleef Oranje sterker. Maar Groenen schoot recht op keeper Thalmann, die even later een kopbal van de verder opnieuw onzichtbare Lieke Martens over haar doel tikte. Aan de overkant moest Van Domselaar optreden bij een kopbal van Reuteler. Eigen doelpunt Vroeg in de tweede helft kwam Oranje op voorsprong. Stefanie van der Gragt kopte een hoekschop richting het doel, waar de Zwitserse Crnogorcevic de bal verkeerd wegkopte en in eigen doel werkte: 1-0. De vreugde was van korte duur, want vier minuten later viel de 1-1. Reuteler troefde Nouwen af in het strafschopgebied en schoof de bal van dichtbij langs Van Domselaar. Op miraculeuze wijze ontsnapte Nederland vervolgens aan een achterstand. Coumba Sow schoot van een meter of zeven op Van Domselaar en werkte vervolgens de rebound via de keepster op de paal.

Crnogorcevic baalt na haar eigen doelpunt - ANP

Roord (kopbal op de uitblinkende Thalmann) kreeg nog een goede kans voor Oranje, maar het bleef ook oppassen voor de Zwitserse counters. Zo moest Van Domselaar een pegel van Riola Xhemaili over de lat tikken. Spannende slotfase Zwitserland had aan een kleine zege voldoende voor een plek in de kwartfinale, waardoor het tot diep in de tweede helft spannend bleef. Oranje, dat slechts een gelijkspel nodig had, kreeg steeds meer ruimte, maar ook invaller Victoria Pelova strandde in kansrijke positie op Thalmann. In de 84ste minuut bleek Thalmann toch te verslaan door een speelster van Oranje. De keeper zat mis bij een hoge voorzet en invaller Leuchter kopte raak. Een andere invaller Esmee Brugts raakte nog de paal, waarna de eveneens ingevallen Pelova van dichtbij scoorde. De treffer werd aanvankelijk afgekeurd omdat Van der Gragt vanuit buitenspelpositie de bal leek door te koppen. Pas na minutenlang overleg met de VAR werd geconcludeerd dat niet Van de Gragt, maar een Zwitserse verdediger de bal schampte en de treffer gewoon telde. Zwitserland besefte dat het uitgeschakeld was en was zo van slag dat Leuchter nogmaals kon scoren. Pelova leek in de achtste minuut van de blessuretijd Oranjes vijfde te maken, maar ditmaal was er wel sprake van buitenspel. De uiteindelijke grote uitslag zal de ploeg van bondscoach Mark Parsons ondanks het moeizame optreden wat vertrouwen geven voor de kwartfinale. Frankrijk, dat dit EK al van Italië (5-1) en België (2-1) won, speelt maandagavond nog tegen IJsland, maar is al zeker van de groepswinst.