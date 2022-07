Nederland dierproefvrij? Nog lang niet mogelijk, zeggen wetenschappers

Minder dierproeven: dat is waar het kabinet al jaren op inzet. Zonder succes, want het aantal dierproeven in Nederland stijgt weer. Een groot deel van de Tweede Kamer verliest het geduld en vindt dat de ontwikkelingen sneller moeten. Onderzoekers temperen de verwachtingen: het einde van dierproeven is de komende tien jaar nog niet realistisch.

Jaarlijks worden in Nederland zo'n 448.000 dierproeven gedaan. Ter vergelijking: tien jaar geleden lag dat aantal nog zo'n kwart hoger. Maar hoewel het aantal dierproeven in Nederland fors is afgenomen, is het de laatste jaren toch gestegen. Het gaat hier dan enkel om dierproeven voor bijvoorbeeld medicijnonderzoek, niet voor het testen van cosmeticaproducten. Dat is sinds 1997 in Nederland en later in de gehele EU verboden.

In 2016 sprak toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam namens het kabinet de ambitie uit dat Nederland in 2025 wereldleider zal zijn in proefdiervrije innovatie. Dat plan lijkt nog niet in zicht: de overheid heeft het doel 'wereldleider' inmiddels ingewisseld voor 'vooroplopen'. Hoewel deskundigen het erover eens zijn dat Nederland samen met enkele andere EU-landen inderdaad voorop loopt, lijken kansrijke initiatieven op te drogen door een tekort aan geld.

Maar een compleet proefdiervrije toekomst? Die is niet binnen handbereik, zeggen wetenschappers. Toch is dat waar een groot deel van de Tweede Kamer op hoopt. "Wat ik vandaag eigenlijk het belangrijkst vind, is de toezegging dat we na 2025 moeten kappen en helemaal over moeten zijn op proefdiervrije innovaties. We zitten echt in het staartje", zei Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) enkele maanden geleden bij een debat over dierproeven. Deskundigen noemen dat volstrekt onhaalbaar.

Tegenstanders van proefdieren vinden dat dieren onnodig lijden. Ze wijzen erop dat dieren niet lijken op de mens en de resultaten van dierproeven niet altijd te vertalen zijn naar de mens, zoals in het geval van voedingstesten op dieren. Ratten hebben geen galblaas, waardoor ze, anders dan de mens, niet braken wanneer ze iets giftigs eten.

Toekomstverwachting

Nieuwsuur benaderde alle vergunninghouders die dierproeven uitvoeren. Iedere instelling die onze vragen beantwoordde, verwacht dat dierproeven over tien jaar nog bestaan. Ze wijzen erop dat de alternatieven nog geen volledige vervanging zijn. Voor bijvoorbeeld het testen van medicijnen zijn nog vaak levende organismen nodig.

Wil je weten of een medicijn in bepaalde lichaamsdelen tot bijwerkingen leidt, dan heb je een volledig lichaam nodig om dat te kunnen onderzoeken.