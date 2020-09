Wekdienst 8/9: Politie zoekt naar sinds 1974 vermiste vrienden • Dag tegen laaggeletterdheid

En dan nog even dit:

Kunstenaar Willem de Haan merkt dat het tijdens de coronacrisis lastiger is om te protesteren op het Malieveld. Om iedereen toch de kans te geven om op het grasveld te protesteren heeft de kunstenaar 'MalieveldGras' ontwikkeld, zegt De Haan tegen Omroep West. "Zo protesteer je binnenkort gewoon in je eigen tuin of het lokale park", staat in de beschrijving van het product. En voor wie denkt dat het een grapje is: de zaden zijn daadwerkelijk gecultiveerd van gras van het Malieveld.