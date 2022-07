In Rotterdam is een kind neergestoken, meldt de politie. Het is naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar aan de verwondingen bezweken.

De politie heeft een 22-jarige Rotterdammer aangehouden. Het gaat om een actief dienende militair, bevestigt de Koninklijke Marechaussee, die het onderzoek naar het incident overneemt van de politie.

In de woning aan de Wolphaertsbocht, in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid, wordt sporenonderzoek gedaan. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.