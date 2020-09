Etappe 10: kans op waaiers in volledig vlakke etappe langs de kust

Het parcours van de tiende etappe van de Tour - NOS

Na het zware Pyreneeënweekeinde wacht de renners van de Tour vandaag een parcours dat compleet vlak is. Dat betekent echter niet dat de klassementsmannen zonder stress in het peloton kunnen schuilen, want op de weg langs de kust van Île d'Oleron naar Île de Ré kunnen zomaar weer verraderlijke waaiers ontstaan. "Vanaf La Rochelle (ongeveer 30 kilometer voor de finish, red.) zal de nervositeit toenemen in het peloton", denkt Radio Tour-commentator Sebastiaan Timmerman. "De ploegen zullen hun kopman voorin willen houden." Hij verwacht dat de kans op waaiers in de tiende etappe het grootst is op de brug naar het eiland waar de finish ligt, ongeveer 16 kilometer voor de streep. "Ze geven niet veel wind op voor vandaag, maar later op de dag zal het wel iets harder gaan waaien. Op die brug rijden de renners onbeschut en als de wind dan schuin van achteren komt, zouden er best eens een aantal ploegen kunnen zijn die de boel op de kant willen zitten."

Vanaf 14.45 uur live op NPO 1 De tiende Touretappe begint om 13.45 uur en is vanaf 14.45 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

In de zevende rit trok Ineos flink door toen de wind gunstig stond voor waaiers. Met resultaat. Onder anderen Tadej Pogacar en Bauke Mollema misten de slag en kwamen op achterstand binnen. Mollema zei op de rustdag al rekening te houden met waaiers in de etappe van vandaag en ziet kansen om tijd terug te pakken. "We zitten hier in volledig vlak gebied en het begint al een stuk harder te waaien. In de finale is het een volledig open stuk, dus hopelijk kunnen we dan wat goedmaken."

Waaiers in zevende etappe Tour de France - Pro Shots

Steven de Jongh, ploegleider van Trek-Segafredo, vertelde na de vorige waaieretappe dat zijn ploeg een auto met verkenner voor het peloton uit stuurt om eventuele kostbare informatie over het parcours tijdig door te kunnen geven aan de renners. Timmerman weet te vertellen dat dat bij elke etappe gebeurt. "Elke ploeg stuurt een auto vooruit om gevaarlijke punten te verkennen. Er wordt dan onder meer naar de windrichting gekeken. Dat zal vandaag ook zeker belangrijk zijn." Als het peloton bij elkaar blijft, is de kans op een massasprint groot. De Nederlandse sprinter Cees Bol was al een paar keer dicht bij etappewinst. In de eerste rit ging Bol te vroeg aan en finishte hij uiteindelijk als derde en in de vijfde etappe kwam hij net tekort tegen winnaar Wout van Aert. Bekijk hier de vooruitblik van Herman van der Zandt op de tiende etappe: