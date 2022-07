Ontslag Franse minister geëist wegens anti-lhbti-opmerkingen

"Hoe kan zij niet inzien dat 'deze mensen' in haar ogen dan blijkbaar niet tot dezelfde categorie burgers behoren?" staat in het pamflet, dat de opmerkingen van Cayeux bestempelt als homofoob.

In de oproep in het weekblad met ruim honderd ondertekenaars, wordt niet alleen Cayeux's standpunt aangaande het homohuwelijk en adoptie gehekeld, ook reageren de ondertekenaars fel op het feit dat ze in het interview sprak over 'deze mensen'.

Lhbti-organisaties startten een petitie waarin werd opgeroepen tot het vertrek van Cayeux en twee andere leden van de regering die in 2013 tegen de invoering van het homohuwelijk waren. Prominente Franse politici eisen het ontslag van Cayeux in Le Journal du dimanche.

In dat interview afgelopen dinsdag zei Cayeux, sinds begin deze maand minister voor lokale overheden, dat zij nog steeds achter haar woorden uit 2013 staat, toen het homohuwelijk en adoptie door lhbt'ers in Frankrijk werden gelegaliseerd. Cayeux noemde deze wet destijds "een gekke wet" en het homohuwelijk "onnatuurlijk".

Correspondent Frank Renout: "De terminologie 'deze mensen' ligt heel erg gevoelig in Frankrijk. Er zit een soort dedain in, waarmee met een denigrerende toon wordt gesproken over lhbti'ers. Daarmee ligt Cayeux voor de derde keer onder vuur: in eerste instantie heeft ze de opmerkingen destijds gemaakt, daarover heeft ze nu gezegd dat ze daar nog steeds achter staat, en dan spreekt ze ook over 'deze mensen'.

De druk op Cayeux om op te stappen is aan het toenemen. Jack Lang, de voormalig minister van Cultuur, heeft de oproep ook ondertekend, net als politici van de regeringspartij. Het kan best zijn dat ze hierdoor besluit om de handdoek in de ring te gooien."