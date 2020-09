NOS Voetbalpodcast #112: 'Als het niet loopt, is verrassing er bij Oranje af'

Treffend voorbeeld vindt Snoeks de positie van Georginio Wijnaldum, een van de dragende spelers in het geprezen Oranje van Ronald Koeman, maar nu weggemoffeld op de vleugel. "De enige keer dat je hem in zijn kracht zag spelen, was toen hij vanuit het midden kwam. Nu hebben we hem eigenlijk niet gezien."

"De ingrepen van Dwight Lodeweges vielen me niet mee", zegt commentator Frank Snoeks over het tactische plan van de interim-bondscoach. Na de zege op Polen kon Oranje maandagavond geen vuist maken tegen Italië (0-1) .

Snoeks had Luuk de Jong, die met twee goals in de Europa League-finale tegen Inter van onschatbare waarde was voor Sevilla, graag wat eerder binnen de lijnen gezien. De kopsterke spits werd pas in de laatste tien minuten bebracht.

"Uiteindelijk wisselt hij dan, maar gaat hij terug naar de opstelling van vrijdag", verbaast Snoeks zich over de eerste omzettingen, terwijl volgens hem duidelijk was dat Oranje nieuwe impulsen nodig had.

Ten Cate

De naam Henk ten Cate viel als kandidaat om het van Koeman over te nemen, maar dat gerucht werd vanuit het Oranje-kamp afgezwakt. Volgens Jeroen Stekelenburg is maandag in elk geval duidelijk geworden dat er voor de nieuwe bondscoach nog genoeg werk aan de winkel is met deze ploeg.

"Als het niet loopt, is de verrassing er ook wel een beetje af", constateert Stekelenburg. "Als de individuele kwaliteiten van Memphis Depay niet naar boven komen of Frenkie de Jong wordt uit de wedstrijd gehouden, dan zit het gelijk wel helemaal vast."