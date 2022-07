Philipsen sprint naar eerste Tourzege, Kruijswijk verlaat ronde per brancard

Jasper Philipsen dacht hem in de vierde etappe al binnen te hebben, maar het werd de elfde etappe: zijn eerste ritzege in de Tour de France. De 24-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck was na ruim 202 kilometer de snelste in de massasprint in Carcassonne.

Hij kwam na de vierde etappe ook al juichend over de finish. Later bleek dat hij koploper en ritwinnaar Wout van Aert over het hoofd had gezien.

Voor de start van de vijftiende etappe noemde Philipsen zichzelf geen topfavoriet, maar mocht het op een sprint uitdraaien, zou hij wel 'een gooi doen'. En dat deed hij met succes. Op de streep versloeg hij Van Aert en Mads Pedersen, die respectievelijk tweede en derde werden.

Kruijswijk naar huis

Op het moment dat het peloton aankwam in de finishplaats was Steven Kruijswijk al onderweg naar het ziekenhuis. De 35-jarige renner van Jumbo-Visma, de best geklasseerde Nederlander op de dertiende plaats, ging met nog zo'n 65 kilometer te gaan onderuit.

Het was direct duidelijk dat het foute boel was bij de Nederlander. Hij bleef zitten op het asfalt en greep naar zijn schouder. Met een brancard werd hij vervolgens de ambulance ingereden. Ploegleider Frans Maassen verklaarde na afloop dat bij Kruijswijk de schouder uit de kom was.