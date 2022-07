300 asielzoekers in Ter Apel sliepen vannacht buiten, hoogste aantal tot nu toe

Afgelopen nacht hebben 250 tot 300 asielzoekers buiten geslapen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel omdat er te weinig bedden waren. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen jaren, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Ook vandaag is het druk in Ter Apel. Het COA zei aan eind van de middag dat er hard naar slaapplekken wordt gezocht. Het is nog niet duidelijk of dat voor iedereen lukt.