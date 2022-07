Vanavond op tv: Is Nederland klaar voor de hitte? • De toekomst van dierproeven

Hoe bereidt Nederland zich voor op de komst van structurele hitte?

Hitteprotocollen, tropenroosters, een Nationaal Hitteplan en smogwaarschuwingen: Nederland maakt zich op voor een warme week. In de toekomst zullen dit soort hittegolven steeds normaler worden, maar is Nederland daar wel klaar voor?

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse in ieder geval wel: de 104e editie van de wandeltocht is met één dag ingekort. Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, is te gast in de uitzending.