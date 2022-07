Manchester United haalt Martínez, die een van de duurste eredivisiespelers ooit is

Manchester United meldt dat het een akkoord heeft met Ajax over de transfer van Lisandro Martínez, die nog wel medisch gekeurd moet worden en in afwachting is van een werkvisum voor het Verenigd Koninkrijk. Ajax meldt dat het een transfersom van 57,37 miljoen euro ontvangt. Via bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 67,37 miljoen.

Daaree wordt Martínez een van de grootste uitgaande transfers ooit in de eredivisie. Alleen voor Frenkie de Jong (85 miljoen euro) en Matthijs de Ligt (75 miljoen) werd ooit nog meer betaald.

De 24-jarige Martínez speelde drie seizoenen bij Ajax, dat hem voor 7 miljoen euro overnam van de Argentijnse club Defensa y Justicia. In al die jaren eindigde Martínez met Ajax bovenaan in de Eredivisie, al werd er in 2020 wegens de coronacrisis geen kampioen uitgeroepen. Ook won Martínez onder Ten Hag eenmaal de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.