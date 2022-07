Seewer wint eerste manche MXGP Tsjechië, vierde plek Coldenhoff

Motocrosser Jeremy Seewer heeft de eerste manche van de grand prix van Tsjechië op zijn naam geschreven. De Zwitser bleef klassementsleider Tim Gajser en Maxime Renaux voor. Nederlander Glenn Coldenhoff werd vierde.

Yamaha-rijder Seewer startte in Loket vanaf plek één, maar verloor zijn leidende positie al snel aan Jorge Prado en ook Gajser ging even later aan hem voorbij.

Seewer herpakte zich, passeerde het duo, nam afstand en zegevierde vervolgens glansrijk.