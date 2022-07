Mountainbikester Terpstra boekt op superieure wijze tweede WB-zege

Mountainbikester Anne Terpstra heeft voor de tweede keer in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Net als in 2019 was ze de beste in Vallnord in Andorra.

Terpstra gaat doorgaans enigszins behoudend van start, maar ditmaal gaf ze direct vol gas en al snel had ze een enorm gat geslagen. De 31-jarige Zeeuwse, die vorig jaar zilver veroverde op de WK, hield haar voorsprong vast en was op de finish een kleine minuut sneller dan de Oostenrijkse nummer twee Mona Mitterwallner.

Rebecca McConnell was de pechvogel van de dag. De Australische, die vrijdag na de korte cross de leiding in het WB-klassement overnam van de Française Loana Lecomte, moest tot twee keer toe haar fiets laten repareren en reed bijna de hele wedstrijd op flinke achterstand. Ze finishte als 21ste en behield desondanks de leiding in de WB-stand.

Terpstra, die vrijdag al haar goede vorm had gedemonstreerd door als tweede te eindigen in de korte cross, klom van de vierde naar de tweede plaats.