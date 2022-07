Nederlandse vrouw komt om het leven bij bergwandeling in Noorwegen

In Noorwegen is vrijdag een Nederlandse vrouw om het leven gekomen bij een wandeling in natuurgebied Beitostølen, zo'n 60 kilometer ten westen van Lillehammer.

Volgens berichten in de Noorse media is de vrouw tientallen meters naar beneden gevallen op een route die als steil en uitdagend wordt omschreven. Reddingswerkers en een traumahelikopter waren snel ter plaatse, maar konden haar leven niet redden.

Het AD meldt dat het om een 52-jarige yogalerares gaat uit Wageningen. Ze had volgens de krant met haar partner net een nieuw yogacentrum geopend in Heidal.