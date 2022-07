Voormalig turnster Weerman scherpt Nederlands record hoogspringen aan

Hoogspringster Britt Weerman uit Assen heeft het Nederlands record outdoor aangescherpt. De 19-jarige atlete van Groningen Atletiek ging bij een wedstrijd in het Belgische Ninove over 1,95 meter, één centimeter hoger dan Nadine Broersen in 2014.

Nederlands kampioene Weerman, die haar persoonlijke record in de buitenlucht met liefst 6 centimeter verbeterde, plaatste zich met die prestatie ook voor de EK voor senioren in augustus in München.