Hitteplan vanaf maandag van kracht, ook smogwaarschuwing

Het RIVM gaat in verband met de warmte vanaf morgen het Nationaal Hitteplan activeren. Ook is vanaf morgen een smogwaarschuwing afgegeven. Morgen wordt het tropisch warm: 30 graden of meer. In het zuiden kan het 36 graden worden en dinsdag gaat de temperatuur nog verder omhoog.

Iedereen krijgt het advies goed te drinken, zich niet te veel in te spannen, de schaduw op te zoeken en naar anderen om te kijken. "Daarnaast is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hiervoor is goede bescherming belangrijk", aldus het RIVM.

Het hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor het hele land. Volgens het KNMI kan het warme weer tot en met woensdag aanhouden.

Smog

Door de warmte kan er volgens het RIVM ook in een groot deel van Europa smog ontstaan. Smog ontstaat op zonnige dagen door ozon in combinatie met luchtvervuiling. Mensen die gevoelig zijn voor smog, kunnen hierdoor klachten krijgen.

Het RIVM geeft een smogwaarschuwing als de luchtkwaliteit slecht is. Gaat de kwaliteit nog verder achteruit, dan wordt de smogwaarschuwing omgezet in een smogalarm.

Het Nationaal Hitteplan wordt door het RIVM ingesteld om mensen extra alert te maken op de gezondheidsrisico's van warm weer. Daarbij horen ook tips als 'drink voldoende' en 'houd de woning koel'.