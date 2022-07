Het nieuwe imago van Oranje: 'Mooi om te laten zien dat wij een knokploeg zijn'

Maar dat duel onder de brandende Spaanse zon leverde Oranje wel een 1-0 winst op Australië en een plek in de WK-finale op. Dat gegeven zal voor de argeloze buitenstaander volkomen logisch klinken. Nederland domineert immers al jaren in het vrouwenhockey en sinds de teleurstellende zesde plaats in 1994 haalde het zeven WK's op rij de eindstrijd, maar vanzelfsprekendheden bestaan niet meer .

Zo diep heeft de aanvalster op haar 32ste verjaardag moeten gaan. "Ik was echt heel moe, kon totaal niet meer rennen. Want dit was wel echt een heel pittig potje."

Het lukt simpelweg niet. Lidewij Welten zou haar armen wel in de lucht willen steken en haar teamgenoten in de armen willen vallen, maar na het bevrijdende laatste fluitsignaal zit er zelfs geen energie meer in de tank van de hockeyster om ook maar een vuistje te ballen.

Nederland speelt zondag om 21.30 uur de finale tegen Argentinië. De wedstrijd is te volgen via een liveblog en op NPO Radio 1. De samenvatting is na afloop te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Natuurlijk, vanzelfsprekend is een wereldtitel nooit geweest, maar Welten weet heus wel dat ze weleens zekerder een finale is ingegaan.

Op het WK in Den Haag in 2014 was Nederland zo gruwelijk dominant dat geen tegenstander ook maar kon denken aan scoren tegen Oranje, laat staan winnen. Vier jaar later in Londen was Ierland de verrassende tegenstander. Die jubelend van geluk van het veld stapte na de 6-0 nederlaag, want het land was wel mooi een WK-medaille rijker.

Argentinië ziet kansen

Maar als die reeks van gewonnen WK-finales een keer doorbroken kan worden, dan is het nu wel. Althans, zo klinkt het uit het Argentijnse kamp.

"Natuurlijk kunnen we dit keer winnen", klinkt Agustina Albertario stellig. "Wij zijn sterker dan ooit en we hebben geen angst voor Nederland. Het is een finale waarin alles mogelijk is."

Bekijk hier de samenvatting van de halve finale van Oranje tegen Australië: