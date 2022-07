Bosbranden blijven Zuid-Europa teisteren, duizenden geëvacueerd in Málaga

In het zuiden van Andalusië moesten 3000 mensen weg uit dorpen die bedreigd werden door een bosbrand die was begonnen bij het dorp Mijas in de provincie Málaga. Tweehonderd brandweerlieden proberen daar het vuur uit te krijgen, geholpen door 18 vliegtuigen. Ook in de regio Las Hurdes, ten westen van Madrid bij de Portugese grens, woedt een brand en zijn acht dorpen geëvacueerd.

De Zwijndrechtse Suzanne de Veth (44), twee weken met haar man en kinderen op vakantie in Benalmadena, vlakbij Málaga, ziet de hele dag de blusvliegtuigen overkomen. "Daar komt er weer een, as we speak", zegt ze vanaf haar balkon. "Ze halen water uit zee en vliegen dan hieroverheen naar de brand."

Zelf hebben ze geluk, vertelt De Veth. De wind waait vanaf zee landinwaarts en er loopt nog een snelweg tussen hun verblijf en de bosbranden een paar kilometer verderop, dus evacueren hoeft niet.

"Donderdag was het even onzeker. We waren in de stad en mijn man belde dat er een brand was. Toen zijn we wel snel naar huis gegaan en hebben we de kinderen een rugzakje laten inpakken met de meest essentiële dingen, want je weet niks, je weet niet hoe ver het is, we zagen de rook boven de bergen uitkomen."

Dicht bij zee

Andere landgenoten hebben minder geluk, weet ze. Een echtpaar moest tot twee keer evacueren, een andere Nederlander die ze kent dacht eerst nog de dans te ontspringen, maar moest toen toch ook zijn huis uit. Er is een sporthal waar de evacués heen kunnen. "Maar daar zit je ook liever niet, met die hitte."

De Veth is blij dat ze een appartement dicht bij zee heeft geboekt. "We hadden eerder een andere plek op het oog, maar die is nu ook geëvacueerd. Dus daar hadden we een hele andere vakantie gehad."