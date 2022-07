Heel veel chocola moet Schilder dichter bij wereldtop brengen

Chocola. "Héél veel chocola." Jessica Schilder wist zaterdagavond precies waar ze zich in Eugene op ging trakteren ter gelegenheid van het behalen van haar bronzen medaille op de WK atletiek. "Om het te vieren", zei de kogelstootster. Om daar lachend aan toe te voegen: "En om aan te komen." Of de 23-jarige Volendamse zich inmiddels een wereldtopper mag noemen? De nummer 3 van de WK's indoor en outdoor moest in het atletiekstadion Hayward Field het antwoord schuldig blijven. En dat was geen valse bescheidenheid, verzekerde ze. De twee stoten van 19,77 meter, goed voor een verbetering van haar eigen nationale record met negen centimeter, zeiden wat Schilder betreft boekdelen.

"Ik had verwacht dat een afstand van 20 meter nodig zou zijn om hier op het podium te komen", verklaarde ze. "Ik wist dat het er wat mij betreft inzat." Dat ze niet in die opzet slaagde en verwijderd bleef van die magische grens, was hooguit jammer. Meer niet. Met bescheiden intenties meldde Schilder zich zaterdag om 18.25 uur op het middenterrein van de opnieuw matig gevulde atletiektempel. Een plaatsje veroveren te midden van de acht beste kogelstootsters ter wereld. Het was de doelstelling waarmee ze de eindstrijd in ging. Tot haar niet geringe verbazing trof ze zichzelf ineens op de laagste trede van het podium aan. Met een schuin oog keek ze naar de twee atleten die naast haar stonden. Eén blik volstond om een bevestiging te krijgen van wat ze eigenlijk allang wist.

De Amerikaanse Chase Ealey (goed voor 20,49 meter) en de Chinese olympische kampioene Lijiao Gong (die tot 20,39 meter kwam) zijn vooralsnog een maatje te groot. De absolute wereldtop. De Volendamse is wat dat betreft een 'lichtgewicht' tussen de zwaargewichten. Schilder: "Er zit zo'n vijftien tot twintig kilo verschil tussen ons." Bij het kogelstoten is het wat dat betreft heel simpel: met meer kilo's kan Schilder met de draaitechniek de vier kilo zware kogel nog verder stoten. Chocola eten dus, want volgende maand staat in München de Europese titelstrijd op het programma. "Ik hoop dat het lukt om voor die tijd wat gewicht erbij te krijgen. Dat zou heel fijn zijn."

Eerst en vooral is het taak om de stijgende lijn vast te houden. Het geheim van haar opmerkelijke opmars de voorbije negen maanden? Schilder somde het rijtje in één adem op. "Geweldige faciliteiten, geweldig team, geweldige trainer." Ze refereerde daarmee aan de verhuizing die haar carrière een opmerkelijke wending gaf. Sinds ze in september 2021 verkaste van haar club in Heerhugowaard naar nationaal sportcentrum Papendal en haar trainer Hans Arnhard plaatsmaakte voor bondscoach Gert Damkat, stapt ze met zevenmijlslaarzen door de wereld van het kogelstoten. Niet erkend In februari van dit jaar stootte ze de kogel tijdens een indoorwedstrijd naar een afstand van 19,72 meter. Het maakte Schilder in één klap zelfs aanvoerder van de wereldranglijst. Kleine dissonant: de prestatie werd niet erkend als nationaal record. Daarvoor traden tijdens die wedstrijd reglementair te weinig atleten aan. Wel verdrong ze, na 24 jaar, Corrie de Bruin als nationaal recordhoudster. Een maand later liet ze zich tijdens de WK indoor in Belgrado na een stoot van 19,48 meter een bronzen medaille omhangen. Ditmaal werd de afstand wel erkend als Nederlands record.

Drie weken geleden deed ze tijdens de nationale titelstrijd in Apeldoorn de kogel 19,68 meter ver belanden. Het betekende, opnieuw, een nationaal record. Outdoor, ditmaal. Het was loon naar werken. Onder leiding van Damkat perfectioneerde ze de voorbije negen maanden de anderhalve draai die gemaakt wordt in de ring met een diameter van 2.13 meter. Met hulp van haar internationale tegenstanders, die ze omschrijft als een hechte vriendinnenclub, bestrijdt ze tijdens internationale titeltoernooien de spanning die voor de wedstrijd nog wel eens de overhand wil nemen. In Eugene was het vrijdag tijdens de kwalificaties weer eens zover, bekende ze daags voor de finale in de catacomben van het atletiekstadion. Ze besloot bij erkende krachtpatsers als Ealey en de Canadese Sarah Mitton om goede raad te vragen. Hun advies: doe wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

