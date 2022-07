Roglic verlaat Tour om te herstellen van schouderblessure

Als het Tour-peloton zich later vandaag in Rodez in gang zet voor de vijftiende etappe, zal dat zijn zonder Primoz Rogliz in de gelederen. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft besloten de Ronde van Frankrijk te verlaten om zijn eerder in de ronde opgelopen schouderblessure goed te laten herstellen.

Ploeggenoot en geletruidrager Jonas Vingegaard zal het dus verder moeten doen zonder de steun van Roglic, die andere klassementstroef met wie de Nederlandse wielerformatie de Tour was ingegaan. De ambities van de nummer twee van de editie van 2020 konden echter na zijn val in de vijfde etappe de prullenbak in.