Roglic verlaat Tour om te herstellen van blessures, ook Cort en Clarke naar huis

Met het uitvallen van Roglic moet ploeggenoot en geletruidrager Jonas Vingegaard het dus verder moeten doen zonder de steun van die andere klassementstroef met wie de Nederlandse wielerformatie de Tour was ingegaan. De ambities van de nummer twee van de editie van 2020 konden echter na zijn val in de vijfde etappe de prullenbak in.

Als het Tour-peloton zich later vandaag in Rodez in gang zet voor de vijftiende etappe, zal dat zijn zonder Primoz Roglic in de gelederen. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft besloten de Ronde van Frankrijk te verlaten om zijn eerder in de ronde opgelopen schouderblessure goed te laten herstellen.

De gehavende Roglic, bij wie door de duikeling over een strobaal de schouder uit de kom was geraakt, verloor in de kasseienrit naar Arensberg ruim twee minuten op favoriet Tadej Pogacar.

Masterplan

In etappe 11 speelde Roglic nog wel een belangrijke rol bij het masterplan van Jumbo-Visma om Pogacar uit het geel te rijden. Samen met Vingegaard teisterde hij zijn landgenoot met een spervuur aan aanvallen. Die wist Pogacar aanvankelijk steeds eenvoudig te counteren, totdat de tweevoudig Tour-winnaar op de slotklim uiteindelijk toch moest passen toen Vingegaard ervandoor ging en de machtsovername voltooide.

"Ik ben trots dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de huidige stand van zaken", laat de 32-jarige Roglic, die zaterdag op bijna twaalf minuten van Vingegaard en Pogacar over de finish kwam en de afgelopen dagen ook klaagde over rugpijn, via Twitter weten. "Ik vertrouw erop dat het team onze gele en groene doelen zal weten te realiseren. Dank aan iedereen voor de geweldige steun."

Ook vorig jaar kwam er door een val een voortijdig einde aan de Tour-ambities van Roglic, die drie keer de Ronde van Spanje op zijn naam schreef. Hij is nu de eerste uitvaller bij Jumbo-Visma, dat nog zeven renners, onder wie de Nederlander Steven Kruijswijk, in koers heeft.

Etappewinnaars naar huis

Naast Roglic laten ook Magnus Cort en Simon Clarke verstek gaan. De Deen van EF Education-Easypost reed zich de eerste dagen van de Tour in de kijker door in eigen land de bolletjestrui te veroveren. Na een week raakte hij dat tricot kwijt aan Simon Geschke, maar daarmee was de dadendrang van Cort nog niet ten einde. Hij won de tiende etappe door medevluchter Nick Schultz in de sprint nipt af te troeven.

De Australiër Clarke van Israel-Premier Tech hield met ook al minimaal verschil Taco van der Hoorn van een dagsucces af in de vijfde etappe, de kasseienrit naar Arensberg.