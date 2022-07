Vierdaagse na twee jaar dinsdag weer van start: 'het WK van gewone mensen'

Het is druk, vaak warm, je houdt er zere gewrichten en heel veel blaren aan over. Toch doen iedere keer tienduizenden mensen met veel plezier en overgave mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Komende dinsdag gaat de 104e editie van start, tenminste: als de verwachte hitte geen roet in het eten gooit.

Juist die dag kan het lokaal zeer warm worden. Over eventuele aanpassingen van het programma wordt vanmiddag een besluit verwacht, mogelijk wordt er een hitteprotocol van kracht. Maar wat maakt wandelen in groepsverband zo bijzonder?

Journalist Fons de Poel noemt de Vierdaagse "het wereldkampioenschap van gewone mensen". Hij maakte in 2016 een documentaire over de wandeltocht en presenteert er dit jaar opnieuw een tv-programma over. "De deelnemers zijn geen atleten, maar ze leveren wel een topprestatie", zegt De Poel. "Want ze moeten echt afzien en daarmee creëren ze voor zichzelf een soort eeuwige roem. Bovendien ontvang je meer applaus en waardering dan wanneer je in je eentje door een bos wandelt."

Aan de Vierdaagse doen vaak ook oudere deelnemers mee, in tegenstelling tot andere sporten. Dit jaar is de 90-jarige Hub Mooren uit Bergen op Zoom de oudste deelnemer: