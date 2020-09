Bakker geniet tussen PSG-sterren, maar houdt zich stil in de groepsapp

Zijn linkerhand leunt op de schouder van Thiago Silva. Zijn rechterhand op die van Leandro Paredes. Het sterrenensemble van Paris Saint-Germain poseert voor een teamfoto. Op de achtergrond zorgt de Eiffeltoren voor licht. Drie spelers dragen een pet: Neymar, de absolute vedette, Kylian Mbappé, het Franse wonderkind, en Mitchel Bakker, de 20-jarige linksachter uit Purmerend. Op z'n Instagram deelt Neymar de foto met zijn 141 miljoen (!) volgers.

Mitchel Bakker, staand tweede van rechts, tussen zijn teamgenoten van PSG - Instagram Neymar

"Ja, dat was wel gezellig", vertelt Bakker met een grote lach. "We hadden een teamuitje en zaten op een boot. Het was 14 juli, de Franse nationale feestdag. Dus er was ook nog eens overal vuurwerk. Ja, dat was leuk." Bakker heeft net een training met Jong Oranje erop zitten. De verdediger zit er voor het eerst bij en maakte afgelopen vrijdag in en tegen Wit-Rusland (7-0 winst) zijn debuut. Over die wedstrijd was vooraf veel te doen. Vanwege de coronaperikelen, maar ook door de politieke onrust in Wit-Rusland. De spelers van Jong Oranje kregen daar maar weinig van mee.

Het past bij de ontwikkeling die het talent heeft doorgemaakt. Toen hij in de zomer van 2019 Jong Ajax inruilde voor PSG werd er vreemd opgekeken. Wat had een jongen die in het eerste van Ajax niet aan de bak komt te zoeken in Parijs? Basisplaatsen in finales Ruim een jaar later prijkt de naam van Bakker steeds vaker op het wedstrijdformulier. Oké, dat had ook te maken met de blessures van concurrenten Juan Bernat en Layvin Kurzawa, maar toch. Coach Thomas Tuchel moet het dan nog wel zien zitten om met Bakker te starten. De finale van de Coup de France? Bakker begon. De finale van de Coupe de la Ligue? Bakker begon. En twee keer stond hij na afloop met de beker in handen. "Ik denk dat ik het prima heb opgevuld." Af en toe moet hij er ook nog wel aan wennen. Geen Boy Kemper of Teun Bijleveld als ploeggenoten, maar Ángel Di María en Mauro Icardi. "Dan kijk ik om me heen en dan denk ik: ja, dit zijn wel echt mooie dingen. Normaal maak je dit niet zo snel mee, dus ik koester het."

Bij PSG leerde Bakker het meest van Thiago Silva, de 35-jarige Braziliaanse centrumverdediger die deze zomer is vertrokken naar Chelsea. "Ik stond een paar keer naast hem in het veld. Als hij ziet wat beter kan, zegt hij het direct. Dat neem je meteen aan en daar ga je iets mee doen." Manager Tuchel roemt de Nederlander vanwege zijn betrouwbaarheid en fysieke vermogen. Bakker beschikt over snelheid en een drang naar voren en heeft een felle manier van verdedigen. Buiten het veld, tijdens het interview, komt de speler daarentegen juist rustig over. Stil in de groepsapp van PSG Zo blijkt hij zich ook te manifesteren in de groepsapp van PSG. "Belangrijke informatie die voorbijkomt, check ik. Zelf praat ik niet zo veel." Een online dolletje met Neymar zit er nog niet in. "Anderen sturen weleens grappige dingen, maar ik blijf rustig." In Schotse media viel te lezen dat Celtic interesse had om Bakker van PSG te huren, maar de club wil hem niet laten gaan. Zelf verwacht Bakker niet dat de Whatsapp-melding Mitchel Bakker heeft de groep verlaten op korte termijn zichtbaar zal zijn. De jongeling geeft namelijk de voorkeur aan een langer verblijf in Frankrijk. "Over Celtic heb ik niets gehoord, maar ik wil bij PSG blijven en hoop op nog meer speeltijd."

Bij Jong Oranje is Bakker vanavond (20.00 uur) in ieder geval zeker van speeltijd. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen heeft Bakker een basisplaats. De wedstrijd is te horen op NPO Radio 1 en een samenvatting is te zien in het Late Journaal van 23.20 uur op NPO 1.

Een andere speler met een indrukwekkende club achter zijn naam is Ludovit Reis. Hij wisselde in de zomer van 2019 FC Groningen in voor FC Barcelona. In tegenstelling tot Bakker heeft Reis nog geen minuten gemaakt in de hoofdmacht. Dubbel gevoel bij Reis na 8-2 vernedering Dat moment lijkt wel steeds dichterbij te komen. Zo zat hij in de laatste twee selecties voor duels in de Champions League. Hij was er dus bij toen Barcelona met 8-2 werd vernederd door Bayern München. "Daar houd ik wel een dubbel gevoel aan over", vertelt Reis. "Want ik mocht mee en het is natuurlijk niet zomaar een wedstrijd. Maar zo het veld afgaan, is het ergste wat je als voetballer kunt meemaken."

