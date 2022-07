Etappe 15: peloton moet hoofd koel houden in vlakke maar bloedhete rit

In de beginfase van de etappe is de weg nog redelijk heuvelachtig en op zo'n 50 kilometer van de streep moeten de renners voor de tweede en laatste keer een col van de derde categorie over. En is het daarna sprinten geblazen?

Cavendish en Cort in Carcassonne

Vorig jaar eindigde de vierde Touretappe in Carcassonne, en toen werd het inderdaad een massasprint. Mark Cavendish schreef geschiedenis door er zijn 34ste ritzege in de Tour te boeken en zo op gelijke hoogte te komen met Eddy Merckx.

Ook in 2018 was het middeleeuwse vestingstadje het eindpunt van een etappe. Toen was het een heuvelachtige overgangsetappe en was de ook deze Tour weer prominent aanwezige Magnus Cort zijn vluchtmaten Bauke Mollema en Ion Izagirre te snel af.