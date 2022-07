Met een volledig Amerikaans podium heeft Team USA laten zien welk land de sprintnatie van 2022 is tijdens de wereldkampioenschappen in Eugene. Voor eigen publiek finishte Fred Kerley in 9,86 als eerste.

Landgenoot Marvin Bracy verzekerde zich van het zilver met een tijd van 9,88. Trayvon Bromell klokte dezelfde tijd, maar bleek na bestudering van de finishfoto twee-duizendsten van een seconde langzamer.

(Later meer)