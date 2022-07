Nederlands record kogelstoten Schilder goed voor brons op WK

In haar tweede poging kwam Schilder tot een afstand van 19,77 meter. Het was een verbetering van haar eigen nationale record, dat op 19,68 meter stond. Ze kwam tot dat laatste resultaat tijdens de Nederlandse kampioenschappen, die drie weken voor de mondiale titelstrijd plaatsvond in Apeldoorn.

Voetsporen

Schilder trad met haar derde plaats in de voetsporen van Rutger Smith. De Groninger, die tijdens zijn loopbaan werd getraind door Schilders huidige trainer Gert Damkat, greep tijdens de WK van 2005 in Helsinki een zilveren medaille. Twee jaar later, in het Japanse Osaka, verzekerde hij zich van een bronzen plak.