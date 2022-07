Vrachtvliegtuig met munitie neergestort in Griekenland, acht doden

Bij de Griekse stad Kavala in het noordoosten van het land is vannacht een vrachtvliegtuig neergestort. Het gaat om een toestel van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij dat volgens de luchtvaartautoriteiten van Servië naar Jordanië onderweg was. Ooggetuigen zeggen tegen Griekse media dat ze uren na de crash nog explosies hoorden.

Volgens de Servische minister van Defensie Stefanovic zijn alle acht inzittenden om het leven gekomen. Hij zegt dat het vliegtuig als eindbestemming Bangladesh had en dat het een landing moest maken in Jordanië. Aan boord van de Antonov AN-12 zat 11,5 ton munitie, zegt Stefanovic. Het toestel had alle vergunningen om met die lading te vliegen.