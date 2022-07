Iran legt sancties aan tientallen Amerikanen op, onder wie oud-minister Pompeo

Iran heeft sancties aan 61 Amerikanen opgelegd, onder wie aan oud-buitenlandminister Mike Pompeo. Volgens de lezing van Teheran hebben de tientallen Amerikanen zich geschaard achter de verbannen oppositiebeweging Iraanse Volksmoedjahedien (MEK). De sancties komen te midden van een diplomatieke impasse met de Verenigde Staten over de Irandeal.

Ook Rudy Giuliani, advocaat van oud-president Trump, is op de lijst gezet, net als John Bolton, voormalig veiligheidsadviseur. De sancties betekenen dat de Iraanse regering beslag kan leggen op bezittingen van de Amerikanen in Iran. In de praktijk komt het vermoedelijk neer op vooral een symbolische daad, omdat zulke bezittingen er niet echt lijken te zijn.

Het is overigens niet de eerste keer dat Teheran maatregelen instelt tegen Amerikaanse kopstukken. In april en januari kregen ook al tientallen mensen sancties opgelegd.

Sinds november vorig jaar zijn Iran en de VS weer in gesprek over het hervatten van de Irandeal uit 2015. In 2018 zette toenmalig president Trump een streep door het afsprakenpakket. Afgelopen juni werd in Qatar nog wel over nucleaire afspraken gesproken, maar inmiddels lijkt er sprake van een impasse.