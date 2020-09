Zendmast Rijswijk (Gld) voor de derde keer in brand

In Rijswijk, in Gelderland, is opnieuw brand ontstaan in een zendmast. Het is de derde keer dat dat gebeurt bij deze mast.

Eerder, in april en in juni, stond dezelfde mast in brand. Destijds ging het om brandstichting en was er veel schade. Of het vuur ditmaal ook is aangestoken, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe groot de schade nu is.

Er zijn de afgelopen maanden vaker branden gesticht bij zendmasten. Vermoedelijk is er een verband met weerstand tegen de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland. Sommige mensen vrezen dat die techniek grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt, maar wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt.