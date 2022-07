GGD's passen openingstijden van test- en vaccinatielocaties aan om hitte

Verschillende test- en vaccinatielocaties sluiten komende dagen in de middag de deuren vanwege de voorspelde hoge temperaturen. Een enkele locatie gaat helemaal dicht.

Onder andere GGD Drenthe, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Gelderland-Midden, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD regio Utrecht werken in de eerste helft van de week met aangepaste openingstijden. Zij gaan na het middaguur dicht.

In de regio Utrecht gaat een aantal test- en vaccinatielocaties uit voorzorg één of meerdere dagen helemaal dicht. "Door de hitte wordt het te warm op die locaties, voor bezoekers en medewerkers", meldt de GGD.

Drenthe verplaatst afspraken die van maandag tot en met woensdag in de middag gepland staan, naar een andere datum. Ook GGD Gelderland-Midden waarschuwt dat sommige vaste locaties eerder dan normaal sluiten. "Want oververhitting en verstandig vaccineren gaan niet samen." Verschillende GGD's adviseren bezoekers die wel voor een coronatest of -vaccinatie komen, om zonnebrand en voldoende water mee te nemen.

Meer testers

Uit de meest recente weekcijfers van het RIVM bleek dat meer mensen zich afgelopen week bij een GGD-locatie lieten testen. Het aantal testers liep landelijk op van van 48.117 naar 52.915 mensen.

Afgelopen week werd duidelijk dat de BA.2.75-variant van het coronavirus, ook wel centaurus genoemd, ook in Nederland is opgedoken. Over BA.2.75 is nog weinig bekend. De variant, die mogelijk besmettelijker is dan omikron-voorgangers, werd op iets grotere schaal al vastgesteld in India. Ook in Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd deze al gevonden.