Spanje houdt Denemarken uit kwartfinales en treft nu Wiegmans Engeland

De Spaanse voetbalvrouwen hebben zich ten koste van Denemarken geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Met een 1-0 zege gaat Spanje als nummer twee van groep B door. Woensdag is het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman in Brighton de tegenstander. Groepswinnaar Duitsland treft donderdag Oostenrijk in de kwartfinales.

Stand groep B - NOS

De opdracht was duidelijk voor Denemarken. De ploeg van bondscoach Lars Søndergaard had een overwinning nodig om zich voor de kwartfinales te kwalificeren. Bij een gelijkspel zou Spanje doorgaan op doelsaldo. Denemarken was de gevaarlijkste ploeg in het Brentford Community Stadium, vooral via counters. Aanvoerster Pernille Harder had de eerste kans, maar wipte de bal over de Spaanse keepster Sandra Paños heen. Even later schoot Harder op aangeven van Rikke Madsen in de handen van Paños.

Pernille Harder (l) en Sandra Paños (r) - AFP

De volgende mogelijkheid was opnieuw voor de Deensen. Janni Thomsen kwam vrij in het strafschopgebied en ging gehinderd door Athenea del Castillo naar de grond. Arbiter Rebecca Welch zag er geen strafschop in en ook VAR Pol van Boekel greep niet in. Na opnieuw een gevaarlijke counter via Harder was de aanname van Karen Holmgaard zo matig dat ook deze kans voorbij ging. Spanje had weliswaar het meeste balbezit, maar werd in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk en speelde niet goed. Cardona matchwinner In een groot deel van de tweede helft bleef Denemarken ondanks de duidelijke missie achterover leunen en kreeg Spanje het eigenlijk steeds makkelijker. De krachten vloeiden weg bij de Deensen en de kansen spaarzamer. Namens Spanje schoot invalster Olga Carmona hard in het zijnet.

Marta Cardona kopt Spanje naar de winst - AFP

Via de individuele klasse van Harder en invalster Nadia Nadim volgden in de slotfase toch nog twee mogelijkheden voor Denemarken. Harder schoot echter over en op de inzet van Nadim had Paños met een puike redding een antwoord. De Spaanse invalster Marta Cardona kopte Spanje in de slotminuut naar de winst.

Duitsland boekte derde zege, derde nederlaag Finland Bij het duel tussen Finland en Duitsland in Milton Keynes stond alleen de eer op het spel. Duitsland was na twee zeges al zeker van de groepswinst en Finland was met twee nederlagen al uitgeschakeld. De Duitse ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg domineerde de wedstrijd en na een fraaie aanval over meerdere schijven was het Giulia Gwinn die bij een vroege kans over het doel schoot. Op aangeven van Gwinn kopte Sophia Kleinherne vijf minuten voor rust de openingsgoal binnen.

Bekijk de hoogtepunten van de EK-wedstrijd tussen Finland en Duitsland. - NOS

Alexandra Popp kopte Duitsland na rust op 2-0 en invalster Nicole Anyomi schoot de Duitsen na zwak verdedigend werk van Finland op 3-0. Die stand bleef staan. Duitsland gaat met drie zeges op zak naar de kwartfinales.