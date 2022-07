Van Nistelrooij ziet wisselvallig PSV verliezen van Villarreal: 'Geeft toch houvast'

PSV heeft in zijn oefencampagne richting de start van het nieuwe voetbalseizoen een tweede nederlaag geïncasseerd. De wisselvallig spelende Eindhovenaren gingen op eigen veld met 2-1 onderuit tegen het Spaanse Villarreal.

Luuk de Jong, die na een afwezigheid van drie jaar zijn rentree in het Philips Stadion maakte als speler van PSV, zorgde in de eerste helft voor de Eindhovense voorsprong. Yeremi Pino vlak na rust en Nicolas Jackson in het slotkwartier bezorgden Villarreal de winst.

De krachtmeting met Villarreal, halvefinalist van het afgelopen Champions League-seizoen, maakte voor coach Ruud van Nistelrooij duidelijk dat het in defensief opzicht allemaal nog wel beter moet.

Daar heeft hij nog twee weken voor, want dan wacht voor PSV de strijd met Ajax om de Johan Cruijff Schaal (30 juli) en even later op 2 of 3 augustus de eerste van twee duels in de derde voorronde van de Champions League (komende maandag is de loting).