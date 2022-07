Duizenden tegendemonstranten blokkeren neonazi's in Mainz

Zo'n drieduizend mensen hebben in de Duitse stad Mainz een protestmars van neonazi's geblokkeerd, meldt de Süddeutsche Zeitung. Ongeveer vijftig leden van de de Neue Stärke Partei (NSP) waren van plan om een mars te houden door het centrum van de stad.

De politie hield de groep aan de rand van de stad tegen "vanwege sterke tegenprotesten". De groep tegendemonstranten bestond uit duizenden leden van antiracistische en antifascistische partijen, kerkgenootschappen en vakbonden.

Burgemeester Michael Ebling hield een toespraak op het centraal station. Hij zei dat er in Mainz geen plek is voor mensen die openlijk nazi-uitspraken doen. "Je moet je bruine rugzak weer inpakken en terug naar huis gaan", sprak hij. Hij stelde dat er een duidelijke grens moet worden gesteld aan antidemocratische en fascistische krachten.

Pepperspray ingezet

Over het aantal demonstranten zei hij: "Het maakt niet uit of het er tien, twintig, vijftig of honderd zijn. Het begon ook met kleine aantallen in de jaren 20. Dat eindigde in barbaarsheid en bracht miljoenen mensen naar de gaskamers."

Toen de politie de NSP wilde tegenhouden ontstonden wat opstootjes. Een woordvoerder van de politie zegt tegen de krant dat meerdere mensen de blokkade wilden doorbreken. Om de groep tegen te houden werd pepperspray ingezet. Meerdere demonstranten kregen last van hun ogen en moesten worden behandeld.

Een lokale journalist was bij het uitbreken van de ongeregeldheden: