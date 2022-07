Parsons heeft 'goede hoofdpijn', want Groenen en Nouwen beschikbaar tegen Zwitserland

Oranje-bondscoach Mark Parsons blikt vooruit de het laatste groepsduel met Zwitserland. Na een lastige week met blessures en corona is er nu vooral goed nieuws. - NOS

Na een rampweek met coronabesmettingen, blessures (van Sari van Veenendaal en Nouwen) en onhandige uitspraken van Jill Roord over Parsons, is er de laatste dagen zowaar vooral goed nieuws. De coronavrije Groenen en van een enkelverzwikking herstelde Nouwen meldden zich weer op het trainingsveld, blijken nu al wedstrijdfit. En belangrijker: Oranje won woensdag van Portugal, dankzij een weergaloze goal van Daniëlle van de Donk. 'Merk dat we echt samen zijn' Mocht ook wel, wat positiviteit, het was nogal wat. De ervaring van Sherida Spitse kwam afgelopen week van pas in het flink verjongde Nederlands elftal. De 201-voudig international probeerde de groep rustig te houden. "Het heeft geen zin met negatieve dingen bezig te zijn."

"De een gaat er makkelijker mee om dan de ander", zegt Spitse over de bewogen week, "maar ik merk dat wij echt samen zijn. Een fijn gevoel, daar kom je het verste mee." Alle ogen kunnen nu op Zwitserland. Door de 3-2 zege op Portugal staat Oranje bovenaan poule C, met Zweden, Portugal en Zwitserland achter zich. Een gelijkspel is zondag tegen de Zwitsers genoeg voor een plek in de volgende ronde. Maar het kan ook lelijk misgaan: als Nederland verliest van Zwitserland kan Oranje nog worden uitgeschakeld. Dan is het afhankelijk van het resultaat bij Zweden-Portugal.

Stand groep C 13 juli - NOS

De opdracht voor de Oranjevrouwen is dus simpel: niet verliezen. Kijken ze morgen met een schuin oog naar dat andere groepsduel? "We moeten op onszelf concentreren", zegt Parsons, die de tussenstand van Zweden-Portugal niet over het veld zal schreeuwen. "Er is een moment waarop zoiets energie kan opleveren, maar ook dat het energie kan wegnemen." Frankrijk ontlopen? Andere kwestie: het eventueel ontlopen van Frankrijk. Een bepaalde uitslag forceren zodat Oranje in de volgende ronde niet tegen Frankrijk hoeft, speelt volgens Spitse niet in de selectie. "We weten allemaal dat Frankrijk een goed land is", zegt de aanvoerder. Maar: "De focus ligt op de wedstrijd van morgen, daarna zien we het wel."

Zwitserland dus. Zijn die Zwitsers eigenlijk wel gevaarlijk? In de counter ja, legt Spitse uit. "Als wij zorgen dat wij zuinig zijn aan de bal, zodat zij ons niet makkelijk in de omschakeling kunnen slachten, dan hebben wij heel veel om Zwitserland te verslaan." Parsons hamert erop vanaf minuut één scherp te zijn. Het belang van het duel hoeft hij niet meer te benadrukken bij zijn speelsters. Spitse: "We weten dat het belangrijk is, maar voelen niet veel druk. We hebben goede dagen gehad met elkaar, veel energie erin gelegd. We vertrouwen op onze kwaliteiten."