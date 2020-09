'Politici voelen zich vaker en ernstiger bedreigd'

Landelijke politici zeggen dat ze vaker en ernstiger worden bedreigd dan enkele jaren geleden. Dat meldt NRC op basis van een rondgang langs fractievoorzitters in de Tweede Kamer en andere Kamerleden. Zij zeggen ook vaker op straat te worden lastiggevallen, terwijl dreigementen in het verleden vaker op sociale media werden geuit.

Meerdere politici zeggen tegen NRC dat de sfeer met name grimmig is geworden door aanhangers van boerenorganisatie Farmers Defence Force en de groep Viruswaarheid, die tegen de coronamaatregelen is. Sommige Kamerleden zijn bezorgd over hun familieleden of medewerkers, andere zijn bang dat hun dagelijks werk wordt beïnvloed.

Vorige maand werd Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA in Den Haag bedreigd tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid. Daarvan is aangifte gedaan door Kamervoorzitter Arib en er is inmiddels een man van 26 aangehouden.

Klemgereden

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver is er "echt iets veranderd in Nederland". Hij zegt tegen de krant dat hij zijn werkwijze aanpast naar aanleiding van de dreigementen, bijvoorbeeld door opzettelijk vaag te zijn over tijdstippen waarop hij verschijnt op openbare bijeenkomsten. Sommige fractievoorzitters maken in de krant bekend dat hun privéadres de laatste maanden strenger is beveiligd.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vertelt hoe hij begin dit jaar met de auto is klemgereden toen hij voor een bijeenkomst in Twente was. Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen, vorig jaar, kreeg hij extra beveiliging.

Volgens PVV-leider Wilders, al jaren de meest bedreigde politicus van Nederland, komen dreigementen aan zijn adres vaker uit het buitenland. Hij vindt dat de regering daar "labbekakkerig" mee omgaat. "De sfeer rondom mij is dat we het allemaal wel weten. Maar ik kan nog altijd niet naar de wc zonder dat er beveiligers voor de deur staan", citeert NRC hem.

Radicalisering is versneld

Bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de VU, Hans Boutellier, zegt tegen de krant dat het radicaliseringsproces de afgelopen tien jaar is versneld in Nederland. Dat zou de toename van bedreigingen kunnen verklaren. Hij merkt op dat protestbewegingen in de naoorlogse decennia zich vooral tegen beleidskeuzes richtten en dat nu groepen of personen het doelwit zijn.

Een oorzaak is volgens Boutellier de pragmatische politieke en bestuurlijke cultuur in Nederland. Omdat die gericht is op efficiëntie en effectiviteit en minder op emotie en ideologie, zou het voor burgers moeilijk zijn om kritiek te leveren. Dat zou extreme standpunten in de hand werken, omdat men alleen zo een tegenverhaal kan vertellen.