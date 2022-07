Matla schiet hockeysters langs stug Australië naar zevende WK-finale op rij

De Nederlandse hockeysters zijn doorgedrongen tot de finale van het WK. Pas in het derde kwart werd met een rake strafcorner van Frédérique Matla afstand genomen van het stugge Australië: 1-0. In de finale wacht zondagavond (21.30 uur) de winnaar van het duel tussen Duitsland en Argentinië, dat later op de avond in het Spaanse Terrassa wordt gespeeld. Titelverdediger Oranje zette tevens een record neer door achttien WK-wedstrijden op rij ongeslagen te blijven. Zeventien keer werd er gewonnen, alleen tegen hetzelfde Australië werd vier jaar geleden gelijkgespeeld. Destijds werd het duel in de halve finales na shoot-outs gewonnen door Nederland.

Ambrosia Malone in duel met Laura Nunnink - ANP

Nederland begon overtuigend aan het duel, maar door de sterke Australische verdediging en slordigheden bij de Nederlandse speelsters kwam Oranje maar tot een aantal kleine doelpogingen. De grootste kans kwam in het eerste kwart van de stick van Maria Verschoor, maar de Australische keepster kon de push makkelijk wegwerken. Het tweede kwart begon eveneens goed voor Oranje met een grote kans voor de jarige Lidewij Welten, maar ook dit keer bracht de Australische keepster redding. Nederland controleerde de wedstrijd maar de Australische verdediging stond als een huis en liet de Nederlandse speelsters er maar moeilijk doorheen komen. Druk van Australië Richting het einde van het tweede kwart wist Australië Nederland steeds meer onder druk te zetten, wat ook gelijk resulteerde in een grote kans voor Ambroisa Malone, maar haar schot ging over het doel van Anne Veenendaal. Met minder dan nog twee minuten op de klok in het tweede kwart haalde Freeke Moes via een rush vanaf de linkerkant de eerste strafcorner van de wedstrijd, maar de poging van Yibbi Janssen werd op de lijn gered.

Hectiek voor het Australische doel, maar Jocelyn Bartram redt op een inzet van Maria Verschoor - ANP

Vroeg in het derde kwart kreeg Nederland zes corners achter elkaar, maar ook Frederique Matla wist het net niet de vinden. Niet snel daarna werd het gevaarlijk aan de andere

kant, maar Xan de Waard was alert en voorkwam dat Australië tot een grote kans zou komen. Corner na corner Nederland kreeg strafcorner na strafcorner, maar ze leverden niks op. Jocelyn Bartram, de keepster van Australie, zat goed in de wedstrijd en ook Eva de Goede wist haar met haar inzet niet te verassen. Nederland haalde in totaal negen corners in vijf minuten, maar tot nog toe wist Bartram haar doel schoon te houden. Met nog drie minuten in het derde kwart wist Nederland zich eindelijk te belonen. Lidewij Welten werd onderuit gehaald in de Australische verdediging, en dus mocht Nederland zich opmaken voor strafcorner nummer elf van de wedstrijd. Matla zette Nederland met een keiharde sleep tegen de plank op een verdiende 1-0 voorspong.

Jocelyn Bartram redt op een inzet van Marloes Keetels - ANP

Australië wist dat er een tandje bij moest en zette druk op de Nederlandse verdediging. Het kreeg een aantal kleine kansen, maar de Nederlandse verdediging was scherp en ging hun voorsprong niet zomaar uit handen geven. Verschoor maakte met een backhand bijna de 2-0. Met nog een minuut op de klok wist Australië toch nog voor spanning te zorgen. Ze kregen een strafcorner, maar de Nederlandse verdediging hield stand. De wedstrijd eindigde in een verdiende, maar minimale zege voor Nederland. De ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders is finalist en kan voor de derde keer op rij wereldkampioen worden.