Thiem beseft dat US Open unieke kans biedt en dendert naar kwartfinales

Dominic Thiem is voor de tweede keer in zijn carrière doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. De Oostenrijker, de voor de zevende keer van de partij is in New York en dit jaar als tweede is geplaatst, zette de Canadees Félix Auger-Aliassime resoluut opzij: 7-6 (4), 6-1, 6-1.

Thiem geldt na de diskwalificatie van Novak Djokovic op Flushing Meadows als de belangrijkste gegadigde voor de titel. Al jaren wordt hij gezien als een van de kroonprinsen van het mondiale tennis, maar tot dusver is het hem niet gelukt Federer, Nadal en Djokovic van de troon te stoten. Drie verloren grandslamfinales - twee keer in Parijs tegen Nadal (2018 en 2019) en een begin dit jaar in Melbourne tegen Djokovic - tonen echter aan dat hij op de drempel staat.

Van de 'Grote Drie' heeft Thiem in New York niets te vrezen: Federer (geblesseerd) en Nadal (wilde niet reizen vanwege coronacrisis) hadden op voorhand de US Open al uit hun agenda geschrapt, terwijl Djokovic door een diskwalificatie van het toneel is verdwenen.

Gelet op zijn spel tegen Auger-Aliassime is Thiem zich ook terdege bewust dat de eerste grote prijs in zijn carrière voor het grijpen ligt. Van de eerste tot de laatste game had hij de regie in handen. Auger-Aliassime bleef aanvankelijk nog bij, maar werd daarna weggeblazen door Thiem, die in twee uur de klus klaarde.