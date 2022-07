'Met de Nutri-Score houd je de consument dom'

Je treft het al in verschillende Nederlandse supermarkten aan: de Nutri-Score. Met dit voedingskeuzelogo zie je in één oogopslag hoe goed de voedingswaarde van een product is, is het idee. Nog dit jaar kan het label verplicht worden in Europa.

Maar er is veel discussie over het nut van zo'n label. Verschillende voedselproducenten zien er geen brood in en ook onder voedseldeskundigen is er onenigheid.